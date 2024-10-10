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Financial Times выяснила, как «теневой флот» РФ обзаводится своими судами

Financial Times выяснила, как «теневой флот» РФ обзаводится своими судами

В декабре 2022 года Запад ввел первые ограничения на экспорт российской нефти. После этого Россия собрала флот из более чем 400 судов, перевозящих около 4 млн баррелей нефти в сутки вне зоны действия антироссийских санкций и приносящих ежегодно миллиарды долларов в качестве дополнительных доходов для продолжения СВО на Украине.

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