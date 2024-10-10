Financial Times выяснила, как «теневой флот» РФ обзаводится своими судами

В декабре 2022 года Запад ввел первые ограничения на экспорт российской нефти. После этого Россия собрала флот из более чем 400 судов, перевозящих около 4 млн баррелей нефти в сутки вне зоны действия антироссийских санкций и приносящих ежегодно миллиарды долларов в качестве дополнительных доходов для продолжения СВО на Украине.