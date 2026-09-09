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MAXIM Online

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Тест: Насколько легко украсть ваши деньги

Тест: Насколько легко украсть ваши деньги

Проверяем цифровую оборону на прочность, когда на кону стоят кровные. фото: AI/MAXIMМы привязываем карты к десяткам сервисов, сканируем QR-коды на улице и заходим в онлайн-банки через общественный Wi-Fi.

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