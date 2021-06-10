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ПФР уточняет: для кого из россиян вернется пенсионный возраст 55/60

ПФР уточняет: для кого из россиян вернется пенсионный возраст 55/60

ПФР уточняет: для кого из россиян вернется пенсионный возраст 55/60 Александр АлексеенкоПроблему с отменой пенсионной реформы решают на протяжении вот уже нескольких недель, однако действенных результатов до сего момента так достигнуть и не удалось.

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Толик Жеребкин
Скоты безрогие . ещё больше воды намутили . сами разбирайтесь ...!!!

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