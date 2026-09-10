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Царьград

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"Пожары, взрывы, детонации и густые столбы дыма": Русская армия мощно ударила по Киеву, Гостомелю, Сумам и Хмельницкому

"Пожары, взрывы, детонации и густые столбы дыма": Русская армия мощно ударила по Киеву, Гостомелю, Сумам и Хмельницкому

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и Киевской области после русских ударов. Местные жители сообщают о пожарах, детонациях и густых столбах дыма.

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