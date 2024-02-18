"Верните мне мой 37-й". Барнаульцы жалуются на исчезновение популярного маршрута

Уже почти год на улицах города редко можно встретить автобусы маршрута № 37, которые соединяют новые районы с центром Барнаула и поселком Восточным Один из самых популярных маршрутов в Барнауле – № 37, который соединяет новые районы города с центром и поселком Восточным, – исчез с улиц краевой столицы.