"Верните мне мой 37-й". Барнаульцы жалуются на исчезновение популярного маршрута

Уже почти год на улицах города редко можно встретить автобусы маршрута № 37, которые соединяют новые районы с центром Барнаула и поселком Восточным Один из самых популярных маршрутов в Барнауле – № 37, который соединяет новые районы города с центром и поселком Восточным, – исчез с улиц краевой столицы.
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