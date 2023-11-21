Комитет Совфеда поддержал новые требования к пчеловодству

Аким Воземчук

Покупка мёда ,всегда рулетка с неизвестным концом.Давно пора вышвырнуть фальсификаторов из этой отрасли .К сожалению понятие мёда сильно расплывчато и правильно что решили стандартизировать качество и состав продукции