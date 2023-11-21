Комитет Совфеда поддержал новые требования к пчеловодству

Понятие меда и требования к его качеству собираются уточнить. Такой закон комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 21 ноября порекомендовал палате регионов одобрить н ближайшем пленарном заседании.
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