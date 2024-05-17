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Гособвинитель Айжан Аймаганова разоблачила фатальную ошибку Куандыка Бишимбаева

Гособвинитель Айжан Аймаганова разоблачила фатальную ошибку Куандыка Бишимбаева

Гособвинитель Айжан Аймаганова разоблачила фатальную ошибку Куандыка Бишимбаева Ирина ОрлонскаяВ ходе судебного процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой гособвинитель Айжан Аймаганова подвергла сомнению версию обвиняемого, экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, который утверждал, что его супруга умерла в результате несчастного случая.

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