Гособвинитель Айжан Аймаганова разоблачила фатальную ошибку Куандыка Бишимбаева Ирина ОрлонскаяВ ходе судебного процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой гособвинитель Айжан Аймаганова подвергла сомнению версию обвиняемого, экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, который утверждал, что его супруга умерла в результате несчастного случая.
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