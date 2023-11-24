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Царьград

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Под Купянском резко выросли потери ВСУ: Больницы Чугуева и Харькова забиты до отказа

Под Купянском резко выросли потери ВСУ: Больницы Чугуева и Харькова забиты до отказа

С приходом холодов на Купянском направлении выросли санитарные потери у ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники.

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