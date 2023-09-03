Дорого к солнцу: стоимость зарубежных туров на зиму увеличится на 10-30%

Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10–30% по сравнению с прошлым годом. О намерении поднять цены уже в октябре-ноябре рассказали «Известиям» крупные туроператоры, информацию подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).