Странные вещи, происходящие при солнечном затмении

Солнечное затмение — удивительное явление, причем речь не только о поразительном пейзаже на небе. При полном и кольцеобразном затмениях происходит немало других любопытных феноменов, не все из которых объяснены наукой.
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