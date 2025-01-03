Трое мужчин пострадали в ДТП в Щекине 1 января

Авария произошла 1 января в 6:30 утра, около дома №15 на улице Советской в Щекине. По информации региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Нива", при повороте налево столкнулся с автомобилем "БМВ 525I", под управлением 24-летнего водителя, который врезался в два дорожных знака и припаркованный автомобиль "ГАЗ 274711".