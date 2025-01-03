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Трое мужчин пострадали в ДТП в Щекине 1 января

Трое мужчин пострадали в ДТП в Щекине 1 января

Авария произошла 1 января в 6:30 утра, около дома №15 на улице Советской в Щекине. По информации региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель, управляя автомобилем &quot;Шевроле Нива&quot;, при повороте налево столкнулся с автомобилем &quot;БМВ 525I&quot;, под управлением 24-летнего водителя, который врезался в два дорожных знака и припаркованный автомобиль &quot;ГАЗ 274711&quot;.

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