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Хуммельс о выходе «Боруссии» в плей-офф ЛЧ: «Хотим занять первое место в группе и избежать безумно сильных команд. Не хотим вылететь в 1/8 финала»

Хуммельс о выходе «Боруссии» в плей-офф ЛЧ: «Хотим занять первое место в группе и избежать безумно сильных команд. Не хотим вылететь в 1/8 финала»

Защитник дортмундцев выразил мнение после выездной победы над «Миланом» (3:1). «Великолепный вечер. Лично я готов и рад совершать все эти отборы и перехваты, а когда команда играет хорошо, то и самому все становится проще.

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