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Великий прагматизм великой России

Статья  Р. Ищенко, написанная  4  года тому  назад и  ставшаяя ещё более актуальной.Россияне удивляются путинскому прагматизму, считая его чем-то новым в российской политике и национальной истории только потому, что за 73 года советской власти им (как государствообразующему народу не только Российской империи, но и СССР) намертво вбили в голову мысль о том, что работать надо не для себя и своей семьи, а ради счастья угнетённых народов и светлого будущего всего человечества.

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