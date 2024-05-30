В Тюмень привезут Казанскую икону Божьей Матери

Святыню можно будет увидеть в Троицком соборе, после чего её перевезут дальше.Утром в пятницу, 31 мая, к стенам Свято-Троицкого мужского монастыря в Тюмени привезут одну из самых чтимых святынь Русской Православной Церкви – Казанскую икону Божьей Матери.