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Спички - не игрушка

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Путин бросил Кабаеву, скажет Гордон

Путин бросил Кабаеву, скажет Гордон

Фейгин с Гордоном как раз на днях обсуждали сына Кабаевой, которому Владимир Путин передаст власть. И тут с президентом России на Всемирном фестивале молодежи встретилась глава Гагаузии Евгения Гуцул.

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