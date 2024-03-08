Молдова остаётся ведущим поставщиком семян подсолнечника в ЕС

Молдова продолжает оставаться ведущим поставщиком семян подсолнечника в ЕС. В период с 1 июля 2023 года по 25 февраля 2024 года наша страна экспортировала 237 738 тонн, что на 61% больше, чем за тот же период прошлого сезона.