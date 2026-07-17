Аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», 2-й сезон, 2026 год: что известно о продолжении сериала по вселенной игры Cyberpunk 2077

Четыре года назад на Netflix вышел первый сезон сериала «Киберпанк: бегущие по краю». Это аниме о мире победившего бездушного капитализма по мотивам популярной видеоигры Cyberpunk 2077, стилистически вдохновленное «Акирой» и «Призраком в доспехах».