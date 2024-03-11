Парикмахер оскорбила 78-летнюю пенсионерку и заставила убрать салон

Скандальный ролик появился в Сети спустя несколько месяцев после инцидента. Поступком сотрудницы парикмахерской возмутились местные жители, а глава СК России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку.
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