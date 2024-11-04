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Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не наступит из-за роста экономики

Генсек ОПЕК: пик спроса на нефть не наступит из-за роста экономики

Спрос на нефть будет расти и в ближайшие годы, поскольку мировая экономика продолжает расти. Об этом заявил сам генеральный секретарь ОПЕК аль-Гайс в ходе заседания энергетической конференции ADIPEC, сообщает ТАСС.

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