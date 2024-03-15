Более 500 тыс. избирателей проголосовали в системе дистанционного электронного голосования

В России стартовало главное политическое событие года: сегодня по всей стране откроются участки, где в ближайшие три дня избирателям предстоит определить, кто займет пост главы государства на следующие шесть лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии