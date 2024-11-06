«АиФ»: ВСУ признали историческим последний удар России по Украине

Прошлой ночью Украину атаковало большое количество российских БПЛА «Герань». Это вызвало панику в Генштабе ВСУ, где и признали историческим последнюю атаку российских войск по объектам киевского режима, передает «АиФ».
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