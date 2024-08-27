NI: вторжение Украины в Россию – стратегическая халатность

Стратегическая осмотрительность, присущая как Европе XIX века, так и древнему Китаю, советует Киеву немедленно свернуть операцию под Курском и консолидировать скудные людские ресурсы и силы для защиты самого важного.
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