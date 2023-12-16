Современное искусство: Рисовал для Playboy, покорил Dior, посорился с Бейонсе: Чем покорил мир японский художник Хадзимэ Сораяма

Не так давно разразился скандал, связанный с Бейонсе и ее гастрольным туром Renaissance. Японский художник Хадзимэ Сораяма обвинил исполнительницу в плагиате – его возмутило, что костюмы и сценография тура буквально копируют фрагменты его работ.
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