Доброе утро, крымчане 🌼 Пусть ваш день будет радостным и светлым ✨ Погода продолжает радовать 👇 В Симферополе +34 и ясно В Севастополе +30 и ясно В Евпатории +34 и ясно В Джанкое +34 и ясно В Ялте +29 и ясно В Алуште +32 и ясно В Керчи +32 и ясно В Армянске +34 и ясно В Бахчисарае +34 и ясно В Феодосии +29 и ясно В Судаке +31 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea В Симферополе +34 и ясно В Севастополе +30 и ясно В Евпатории +34 и ясно В Джанкое +34 и ясно В Ялте +29 и ясно В Алуште +32 и ясно В Керчи +32 и ясно В Армянске +34 и ясно В Бахчисарае +34 и ясно В Феодосии +29 и ясно В Судаке +31 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24crimea24.