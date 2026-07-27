Зюганов: главный тезис, которым руководствовалась Госдума в восьмом созыве — сплочение

Основной принцип, которому следовала Государственная Дума в течение восьмого созыва, был сформулирован в послании Президента России Владимира Путина, заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на завершающем пленарном заседании восьмого созыва Госдумы, напомнив, что глава государства призвал к обеспечению мирового уровня развития, достижению максимального единства общества, внедрению передовых технологий и на этой основе к победе, а также к активному продвижению вперед.