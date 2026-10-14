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Уролог Дериш предупредил об опасности приема тестостерона для мышц

Уролог Дериш предупредил об опасности приема тестостерона для мышц

Бесконтрольный прием добавок с тестостероном ради роста мышечной массы опасен для здоровья и не гарантирует пропорционального увеличения силы.

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