Синоптики прогнозируют на 16 октября в Краснодарском крае кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами и порывы южного ветра до 14 м/с, при этом воздух днём прогреется до +22 °С.
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