Нагота от Яна Маклайна

«Мало знать себе цену, нужно еще пользоваться спросом», — пишет в своем профиле Ян Маклайн. Надо сказать, что ню-работы фотографа пользуются бешеным спросом! Бигпикча, как всегда, сняла самые сливки с творчества и предлагает вам подборку лучших кадров.