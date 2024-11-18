Маск заявил, что Россия ответит зеркально действиям США

АндрейБорков

А к 20 января, если такой расклад пойдет, будет ли куда и кем становиться Трампу? Если укропитеки, по факту - амрикосы, ударят своими ракетами по территории РФ, то РФ ударит своими ракетами по территории США, те херакнут в ответ тем, что останется, РФ захерачит США всем чем сможет. На это нужно несколько часов и все, и ПИЗ....Ц ВСЕМУ! И кем после этого будет Трамп, если уцелеет? Предводителем сильно поредевшего племени североамериканских потомков европейских каторжан!