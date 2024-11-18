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Маск заявил, что Россия ответит зеркально действиям США

Маск заявил, что Россия ответит зеркально действиям США

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал снятие запрета для Украины по ударам вглубь России.

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Комментарии
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АндрейБорков
А к 20 января, если такой расклад пойдет, будет ли куда и кем становиться Трампу? Если укропитеки, по факту - амрикосы, ударят своими ракетами по территории РФ, то РФ ударит своими ракетами по территории США, те херакнут в ответ тем, что останется, РФ захерачит США всем чем сможет. На это нужно несколько часов и все, и ПИЗ....Ц ВСЕМУ! И кем после этого будет Трамп, если уцелеет? Предводителем сильно поредевшего племени североамериканских потомков европейских каторжан!
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