Индонезийский лидер Прабово Субианто устроил ужин в честь первого зампреда российского кабмина Дениса Мантурова, сообщил журналистам представитель Агентства правительственных коммуникаций страны Шьахганда Наингголан.
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