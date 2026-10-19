The daughter of the former participant of the Dom-2 project, model and top blogger Victoria Boni, 14-year-old Angelina spent almost a million rubles on taxi rides, for which she listened to reproaches from her mother.
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