Свищёв: своими заявлениями глава МОК стравливает народы России и Украины

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал откровенные заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему африканским функционером, заявил, что просил украинцев следить за россиянами в интернете.