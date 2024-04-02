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Свищёв: своими заявлениями глава МОК стравливает народы России и Украины

Свищёв: своими заявлениями глава МОК стравливает народы России и Украины

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал откровенные заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися ему африканским функционером, заявил, что просил украинцев следить за россиянами в интернете.

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