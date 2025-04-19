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«Польша заслужила»: слова Дуды о России вызвали ярость в Сети

«Польша заслужила»: слова Дуды о России вызвали ярость в Сети

Читатели польского Gazeta раскритиковали реакцию глава республики Анджея Дуды на предупреждение со стороны директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

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Комментарии
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Eduard
На свою полячек &quot;демократическую школу врань&quot; посмотри.Оеи взрыаают газопроводы и делают вид,что никто не догодолс.Травили мир короновирусом и делают вид,мол мы не знаем кто травил,а это американцы,а европейцы паралельно от короны вакцины делали.Не надо шпиономбыть,что бы поежнять это,
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16 час.
Eduard
Польская сволочь!
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16 час.
Boris Borisov
Молодцы поляки ! Почему наши соплежуи державные утирают с собственного рыла польскую  блевотину  и... ничем не могут ответить ?! Дума , -( очень нехорошее матерноетрёхэтажное  слово ты где ? -)  Поляки , молодцы. Они делают , что могут. А наши твари государственные  не  делают , что  должны !
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3 час.
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