Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) — В то время как подавляющее и растущее большинство американцев утверждает, что экономика США движется в неправильном направлении, подорванная стремительно растущей инфляцией и сокращающимися карманами американских потребителей, китайская экономика сейчас работает на полную мощность, чтобы компенсировать недостаток или вмятину в апрельских и майских показателях, поскольку блокировка из-за коронавируса в Шанхае и … Сообщение Китайская экономика будет процветать во втором полугодии появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.