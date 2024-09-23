Россия находится в контакте с властями Чада для освобождения россиян и белоруса

Один российский гражданин ранее были связан с Евгением Пригожиным. МИД России сообщил, что Москва находится в тесном контакте с властями Чада для освобождения задержанных ранее россиян и гражданина Белоруссии.
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