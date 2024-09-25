Максим Комаров Какого прекрасного человека и гражданина привез Ротенберг в СКА! Несколько дисквалификаций за гомофобные высказывания; посылал рефери; дрался с соперниками (в том числе, с русским вратарем), с рефери и с болельщиками! Конкретный маргарин, я восхищен. Конечно, надо бы оградить его от посещений матчей РПЛ, многие хоккеисты любят. А то, в некоторых футбольных командах играют парни, которые в свободное время любят фотографироваться в женских платьях. Тони не одобрит этого!

Максим Комаров Защитник московского «Спартака» Миенти Абена заявил, что пришло время красно-белым вновь становиться чемпионами России. Напомним, последний раз столичный клуб выигрывал золотые медали РПЛ под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/2017. «Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году? Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом — мы заслуживаем этого. Единственное, что мы можем делать, — это усердно работать и верить, что станем чемпионами России», — приводит слова Абены «РБ Спорт».