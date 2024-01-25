Такого позора "Мисс Япония" ещё не переживала. Главный приз ушёл гайдзин

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Леонид Ла Рошель

Политика сейчас везде, политкорректность- это ценится выше профессионализма и профпригодности вообще, посмотрите на "домовёнка Кузю" из Белого дома и немецкую батутистку в дипломатии. И это не первая "жертва" политкорректности, в Чухляшке такое уже было, в поддержку пиндосовских губошлепов первой красатулей выбрали ЭТО!!