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Регионы России

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Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать сбережения европейцев для поддержки экономики

Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать сбережения европейцев для поддержки экономики

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это «ленивые» накопления, которые не работают на благо экономики. По ее словам, сейчас в банковских счетах хранится около 10 триллионов евро, и европейским компаниям необходимо заставить эти средства работать.

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