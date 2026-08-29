Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать сбережения европейцев для поддержки экономики

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это «ленивые» накопления, которые не работают на благо экономики. По ее словам, сейчас в банковских счетах хранится около 10 триллионов евро, и европейским компаниям необходимо заставить эти средства работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Арбитражный суд М...
- ЛЛ В Подольске введё...
- ВС Людмила Нарусова ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым