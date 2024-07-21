Опрошенные ЦБ аналитики ожидают замедления повышения зарплат до 3%

Главным фактором текущего роста зарплат в РФ был рекордный дефицит кадров. В будущем бизнес уже не сможет продолжать наращивать оплату труда такими же темпами из-за дороговизны кредитов В России в 2025 году замедлится рост реальных зарплат.
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