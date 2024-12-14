Русский Днепроп...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русский Днепропетровск

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    И когда же это ВСУ успели создать за 4-ре месяца захвата Курской области в постоянных боях с нашими силами такой мощн...Курская дуга, 9 д...
  • александр крот
    Их надо закапывать бомбами а не выдавливатьПрорыв без штурма...
  • Юрий Ярмоленко
    Дурень про че заметкаЖдём заявлений из...

Битва за Торецк: «Русские научились брать терриконы, знают, где наши „норы“, появляются будто из-под земли»

Радомир Маркуш 13 декабря 2024 г., 20:51   Украинское командование не понимает, где в городе проходит ЛБС, но приказ о выходе еще не отдало На фоне успехов армии России на Покровском и Кураховском направлениях из информационной повестки выпали очень важные новости о Часовоярском и Торецком/Дзержинском участках фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх