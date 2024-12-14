Битва за Торецк: «Русские научились брать терриконы, знают, где наши „норы“, появляются будто из-под земли»

Радомир Маркуш 13 декабря 2024 г., 20:51 Украинское командование не понимает, где в городе проходит ЛБС, но приказ о выходе еще не отдало На фоне успехов армии России на Покровском и Кураховском направлениях из информационной повестки выпали очень важные новости о Часовоярском и Торецком/Дзержинском участках фронта.
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