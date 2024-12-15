В Великобритании ученые назвали причиной диабета неправильную диету

Для профилактики диабета надо свести к минимуму потребление сахара, соли и жиров. Для этого необходимо отказаться от вредных продуктов, написала "Российская газета" со ссылкой на британское издание Pronews.
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