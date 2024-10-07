Их нужно поощрять, а не наказывать: Volkswagen вслед за Mercedes-Benz и BMW призывает ЕС отказаться от огромных пошлин на китайские машины

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что Европейский Союз должен пересмотреть свой план по введению огромных пошлин на электромобили, производимые в Китае, чтобы стимулировать инвестиции в Европу.
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