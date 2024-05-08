Нефтяные доходы России удвоились

Цены на нефть остаются низкими, 83 доллара за баррель. Однако Блумберг жалуется, что российский бюджет получает от продажи нефти в два раза больше денег, чем год назад — по триллиону рублей ежемесячно (ссылка).
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