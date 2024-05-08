Страна и люди
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Страна и люди

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    Надо сбивать самолеты разведчики в акватории черного моря , не хер им там летать. Это явные враги и все это знают.У кого линии краснее

Нефтяные доходы России удвоились

Нефтяные доходы России удвоились

Цены на нефть остаются низкими, 83 доллара за баррель. Однако Блумберг жалуется, что российский бюджет получает от продажи нефти в два раза больше денег, чем год назад — по триллиону рублей ежемесячно (ссылка).

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