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Крымская газета

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Ветеринар рассказал, что делать, если собака во время прогулки съела грибы

Ветеринар рассказал, что делать, если собака во время прогулки съела грибы

Бесконтрольное поедание собакой грибов на прогулке опасно отравлением, сообщилРИАМО ветеринар Михаил Шеряков.

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