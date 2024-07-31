Ответка за Тин-Заутин

В качестве ответки за засаду на колонну ВС Мали и ЧВК Вагнер, были нанесены мощные воздушные удары по Тин-Заутину (город на границе Алжира и Мали, в районе которого произошел недавний бой).
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