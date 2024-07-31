Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Столько гадостей/ подлости коллективный запад предпринял против России, что его любое действие против президента П...В США готовят пок...
  • Николай
    Что ещё можно ожидать от бандитов и потомков бандитов! Сколько это будет ала-бала!? Не пора ли во всеуслышание заявит...В США готовят пок...
  • Регина Толстоброва
    Лучше бы их совсем не было  у нас в стране.Не встал на воинс...

Ответка за Тин-Заутин

Ответка за Тин-Заутин

В качестве ответки за засаду на колонну ВС Мали и ЧВК Вагнер, были нанесены мощные воздушные удары по Тин-Заутину (город на границе Алжира и Мали, в районе которого произошел недавний бой).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх