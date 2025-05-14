В Турции допустили, что Россия и Украина проведут серию встреч в Стамбуле

В Турции допустили, что Россия и Украина в Стамбуле проведут серию встреч, передает РИА Новости.По словам заместителя руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахима Коркмаза, вполне возможно, что по итогам переговоров 15 мая стороны договорятся продолжить процесс с целью завершения конфликта.