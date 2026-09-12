Крестный ход и война на Украине

Автор: Юрий Котенок Почему крестный ход в Москве на День всех московских святых вызвал злобу и неприятие у предателей, людей безбожных, а также у «элиты» и официальных масс медиа на западе? Потому что снова показал одну простую истину — русские, не смотря на то, что их ломали и корежили целый век, заставляя отказаться от традиций, веры, от тяги к здоровой семье, оказались непреклонны.
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3 PS moskva-putinu.ru. Письмо Путину. Бандеровщина на Украине должна быть уничтожена – как бешеные собаки. Иначе эти нелюди, с помощью злостных, лживых англичан, и русофобского Евросоюза и США - разожгут термоядерное пламя, которое может уничтожить всё живое на земле. Надо было передать Трампу, в переводе на английский, через посланников, чтоб президент США, прочитал и увидел видео – с каким людоедам он здоровается и проводит беседы – сам становится фашистом – нацистом, пособником бандеровским людоедам. И если Трамп, на самом деле хочет быстро закончить войну на Украине – он должен по своим каналам распространить всю ПРАВДУ о бандеровской сущности. И сделать все ракеты и дроны слепыми, запускаемые с бандеровской Украины. Иначе Россия будет вынуждена уничтожать все вражеские спутники, над территорией РФ, и Украины. Не в коем случаи нельзя останавливать военные действия на бандеровской территории. Только тогда, когда наши войска дойдут - до западных границ. Освобождения Украины - от зараженных бешенством бандеровского зверья, надо быстрее завершать, пока зелёный не уничтожил всё русскоговорящее населения – православных, братьев по крови. Владимир Владимирович Путин прошу Вас, скажите всем, что войска РФ, не завоевывает Украину, а освобождает её от зверинца – нацистской – фашисткой – бандеровской власти убийц. И народу мира, скажите – пускай спросят у зелёного упыря - куда исчезли православные люди, которые со всей Украины шли крестным ходом на Киев. Только безоговорочная капитуляция бандеровского режима, и казнь бандеровской верхушки, виновной в уничтожении миллионы людей - как немецких нацистов – через повешение. Только тогда настанет мир – на долгие годы. За нами ПРАВДА - ПОБЕДА будет за нами. А злостным русофобам скажите, что от своей злобы, совсем оглупели и не знают, или забыли правдивую историю человечества. У русофобов, от злобы - мозги вытекли, и понять не могут. Что - РАЗРУШЕНИЕ РОССИИ ПРИВЕДЁТ К РАЗРУШЕНИЮ МИРА НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. ПОТОМУ ЧТО РОССИЯ ЭТО ОСЬ ЗЕМЛИ. ЕЁ СОЗДАЛ ВСЕВЫШИЙ, И С ПОМОЩЬЮ РОССИЙСКОГО НАРОДА СДЕЛАЛ РОССИЮ - ВЕЛИКОЙ. Кто-то будет говорить, это не так, особенно западноевропейские русофобы. У них в место мозги опилки. Но история упряма, её не переделаешь, как бы они не старались. Русь спасла Европу от разрушения – приняв самый сильный удар от монгольского нашествия. Освободила большую часть южной Европы от султаната Турции. Россия освободила Европу от Наполеона. Помогла США – стать свободной от Великобритании. СССР разбила самое страшное зло, и освободило мир от гнёта и уничтожения народов земли, от чёрно - коричневой чумы, нацистской Германии, во главе с Гитлером, и Японии. С помощью СССР – на земле исчезли гнёт народов и колонии. И эту всемирную историю не изменить, не уничтожить, как бы русофобы не старались. РОССИЯ ЖИЛА – ЖИВЁТ – И БУДИТ ЖИТЬ - ПОКА КРУТИТСЯ ШАР ЗЕМНОЙ. И никакие масоны – не смогут её разрушить. И чтоб не было термоядерного пламени, которое может уничтожить всё живое на земле. Владимир Владимирович Путин – помогите людям, чтоб скорее закончилась, эта кровавая мясорубка между славянами – братьями по крови. Везде, где Вы бываете, и ваши помощники - ударьте по всем русофобам – самым мощным, и сильным оружием – ПРАВДОЙ! И арестуйте, всех, кто мешает Вам это сделать. Тогда народы мира, с нашей помощью – сотрут в преисподнюю – нацистский, фашистский, бандеровский режим убийц. Вот тогда наступит мир – на долгие годы.Итоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu
2 PS moskva-putinu.ru. Письмо Владимир Владимирович – почему Вы, и ваши помощники, нигде не говорите как Залужный – это ж нелюди, который во время наступления в 2023 году, гнали впереди войск ВСУ гражданское население. Таким образом, Залужный разминировал проход, для бандеровских войск. Сколько там было уничтожено мирного населения – история умалчивает. Так же Залужный расстрелял ракетой железнодорожный вокзал, битком набитый мирным населением, которое бандеровцы согнали со всей округи. И теперь этот изверг - собирается стать президентом бандеровской Украины. Тоже, главный террорист – экстремист мирового масштаба Буданов, который виновен в уничтожении много мирных людей, а также в подрыве пассажирских поездов, и мостов. Подготовил и осуществил в Подмосковье в «Крокус Сити Холлс» - где было убито, зарезано 149 отдыхающих мирных людей, и 600 раненых – тоже собрался в президенты. Всеми ими командует зелёный упырь – второй после Гитлера по уничтожению мирного населения. На поток поставил продажу детей Евросоюзу, как живой товар – на органы. Нидерландские патологоанатомы приказали зелёному упырю, а Рада подержала – чтоб все дети бандеровской Украины прошли 100% обследование организма. Теперь, любой ребёнок, если подходит по параметрам, приходят и забирают. А родителям говорят, что их ребёнок подхватил опасный вирус, от которого могут вылечить только в Европе, и увозят дитя в один конец. Всех этих живодёров, ждёт виселица. Верёвки уже намылены. Перед виселицей -Зелёного упыря, Залужного, и Буданова – надо посадить в железные клетки, и возить по всем городам, с надписью. На Украинской земле на свет, с преисподней появились дьявольские выродки. Граждане, вы можете посмотреть, что же новый тип зверей, закованные в клетке. Близко не подходите – они заражены опасным вирусом, под названием бандеровское бешенство. А избавит их можно, от этого вируса – отправить обратно в преисподнюю - на вечный огонь, за то, что они уничтожили, как Гитлер миллионы людей. PSИтоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu
1 PS moskva-putinu.ru. Письмо Путину. Владимир Владимирович – Вы, и ваши помощники всё скрываете, и не рассказываете – почему такая жестокая мясорубка, началась между славянами – братьями по крови. Владимир Владимирович Путин – почему не скажете всему российскому народу - кто Вам и всем вашим помощникам запретил говорить, и показывать видео, на всех саммитах, и встречах - о всех бандеровских зверствах, у нас в стране, и на Украине. По «Акту доброй воли» в 2022 году, войска РФ ушли от Киева. Через двое суток, как российские войска ушли от Киева, по совету самых злостных и лживых англичан – зелёный упырь приказал расстрелять всех мирных жителей, которые были рады освобождению от бандеровской власти убийц, и готовы были жить одной семьёй с РФ – как во время Советского Союза. Бандеровцы расстреляли всех местных жителей, и побросали вдоль дорог. На 3-и сутки, как войска РФ ушли от Киева - зелёный упырь привёз журналистов, и сказал «Когда российские войска убегали от Киева, от злости расстреляли всё мирное население, а детей 10000 забрали в рабство». Зелёный упырь – он же неуч, не знает, что в России никогда не было рабства. Журналисты были в шоке, от большого количества трупов. И ни кто не заметил, ни стыковки – кровь ещё не успела застыть. Не было ни стервятников, ни ворон, которые за это время, слетелись бы на пир со всей округи. И у всех трупов были белые повязки. А это показывало на то, что они все были очень рады освобождению – от нацистского фашистского режима убийц. Но наши иуды переговорщики, и кто ими командует - предали мирное население – оставили на растерзание бандеровскому бешеному зверью. Иуды – вам не снятся 10000 детей, которых – зелёный упырь продал живодёрам - толерантному западу – там все ЛГБТ- ешники, и всякие извращенцы, за счёт славянских детей, хотят омолодиться. Чтоб дети не мстили бандеровцам, за убийство их родителей – зелёный упырь, со своей ведьмой женой - продал их западной Европе, как живой товар – на органы. Главный людоед бандеровской Украины – конченый вонючий наркоман, стал требовать, чтоб РФ вернула на Украину 10000 детей. Когда зелёному упырю сказали, спроси у Нидерландских патологоанатомов – кому продали детей, или их органы. Зелёный упырь сразу заткнулся. Владимир Владимирович – почему Вы и ваши помощники, нигде на саммитах, на встречах, у нас в стране и за рубежом - не говорят про чудовищные деяния зелёным упырём. Показывали по ТВ каналу Россия-1, передачу «60 минут», где пленные ВСУ говорили. Зелёный упырь и раньше заставлял такое делать на территории восточной Украины – временно занятую, бандеровскими людоедами. Только наши иуды этого не видят, не слышат – всё стараются идти на уступки бандеровскому зверью. Ждут, когда зелёный упырь уничтожит всё русскоговорящее население. И заселит эти территории злостными бандеровцами с западной Украины, и военными, с русофобского запада – с 36 стран, в которых проголосовала за арест нашего президента Путина. Получат они дырку от бублика. И весь русофобский ЕВРОСОЮЗ, США, и самые лживые, и злые английские правители – давно заразились бешенством, от главного людоеда Украины – второго после Гитлера – зелёного упыря. Почему, до сих пор Владимир Владимирович не скажет. – Из 36 стран, кто замарал эту бумагу своими корявыми подписями – пусть даже не заикаются, чтоб им дали присутствовать договариваться об устройства мира, после капитуляции – бандеровского режима убийц. А также ничего дёшево, как раньше это было – не продавать. А то они - за счёт наших энергоресурсов жирели. А потом от жира начали беситься, и на нас же начали гавкать. Так вот, что говорили пленные ВСУ, - когда бандеровские людоеды - ворвались в Курскую область, то зеленый упырь совсем озверел. Как рассказывают пленные ВСУ. Конченый наркоман, - зелёный упырь приказал войсковым командирам постоянно это делать - чтоб их солдаты, переодевались в военную форму РФ, надевали маски и с особой жестокостью - насиловали молоденьких девочек – совсем детей. А потом, чтоб не было свидетелей – убивали девочек. Все эти чудовищные действия бандеровские командиры снимают на видео, и передают все заснятое видео зелёному упырю. Зелёный упырь, со своей ведьмой женой, с большой радостью, показывают все эти постановочные видео, по всему миру, и говорят, какие русские жестокие. Также, в прошлом году зелёный упырь, передал эти постановочные видео призывникам, которым ещё не использовалось 25 лет, и отправили десант за границу, во многие страны, чтоб они показывали эти постановочные видео своим сверстникам, и говорили – какие русские жестокие. В развалинах, и подвалах Курской области до сих пор находят, истерзанных, изнасилованных, и жестоко убитых молоденьких девочек. Есть живые свидетели, даже те же украинские военнопленные. А ещё пленные говорили, кто отказывается из солдат ВСУ, производить, эти чудовищные акты – расстреливают, как неблагонадёжных. PSИтоги года с Владимиром Путинымmoskva-putinu