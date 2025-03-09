Эндокринолог объяснила, почему сложно похудеть при питании один раз в день

Кроме того, это может привести к развитию гастрита и желчнокаменной болезни Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина рассказала, какие угрозы несет в себе ограничение питания до одного раза в день, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии