Стало известно, что в состоянии Селин Дион произошли перемены

Фанаты певицы с волнением следят за новостями. Селин Дион неожиданно стало лучше LEGION-MEDIAПоклонники 55-летней Селин Дион, которой поставили неутешительный диагноз «синдром мышечной скованности», уже почти готовы поверить в чудо, меняющее к лучшему ход болезни певицы.