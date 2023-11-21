Стало известно, что в состоянии Селин Дион произошли перемены

Фанаты певицы с волнением следят за новостями. Селин Дион неожиданно стало лучше LEGION-MEDIAПоклонники 55-летней Селин Дион, которой поставили неутешительный диагноз «синдром мышечной скованности», уже почти готовы поверить в чудо, меняющее к лучшему ход болезни певицы.
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