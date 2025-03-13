На Украине испугались мнения дочери Путина и дружбы Кирилла Дмитриева с сыном Трампа

Владимир Соловьев Ну, вот, теперь мы знаем наследника (цы) Российского Престола!

Евгений Мангуш нА гОРБАЧЁВА рАЙКА ВЛИЯЛА, НА ввп ДОЧЬ. вОТ ТООЛЬКО НА сТАЛИНА НИКТО НИ ВЛИЯЛ- ОН САМ , правда часто советуясь, выносил решения.