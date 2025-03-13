ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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На Украине испугались мнения дочери Путина и дружбы Кирилла Дмитриева с сыном Трампа

На Украине испугались мнения дочери Путина и дружбы Кирилла Дмитриева с сыном Трампа

ИА Новороссия Скрин: соцсети. Коллаж: ИА Новороссия. Киевский политический бомонд обеспокоен дружбой новой звезды русской дипломатии с американцами.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Ну, вот, теперь мы знаем наследника (цы) Российского Престола!
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15 час.
Евгений Мангуш
нА гОРБАЧЁВА рАЙКА ВЛИЯЛА, НА ввп ДОЧЬ. вОТ ТООЛЬКО НА сТАЛИНА НИКТО НИ ВЛИЯЛ- ОН САМ , правда часто советуясь, выносил решения.
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10 час.
Вера Фадеева
На фото она похожа на Джоконду. Так и хочется сказать - Улыбка Джоконды :)
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7 час.
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