ИА Новороссия Скрин: соцсети. Коллаж: ИА Новороссия. Киевский политический бомонд обеспокоен дружбой новой звезды русской дипломатии с американцами.
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